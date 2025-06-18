Главный трофей Молодежной хоккейной лиги привезли в Дмитров

Чемпион МХЛ Федор Храпов привез «Кубок Харламова» в свой родной город. Его смогли увидеть не только юные спортсмены, но и просто жители Дмитрова.

Федор Храпов начинал свой путь в хоккейной школе Дмитрова. Сейчас он выступает в составе «Спартака».

«Я очень рад всегда приезжать в свой родной город, а особенно — с Кубком. Это вдвойне приятнее: порадовать горожан, маленьких ребят, отблагодарить своего первого тренера и привезти ему кубок — я всегда об этом мечтал», — рассказал Федор Храпов.

Кубок представили на главной арене Ледового дворца. Все желающие сделали памятное фото с Кубком, взяли автограф у Федора и пообщались с чемпионом.

«Федор Храпов — гордость нашего округа. Его успех вдохновляет юных спортсменов и показывает, что упорство и труд ведут к вершинам», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.