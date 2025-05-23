Главный судебный пристав Подмосковья провел встречу со студентами РАНХиГС

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев встретился со студентами Московского областного филиала РАНХиГС. Он рассказал о службе в ведомстве и особенностях профессии.

Мероприятие прошло для студентов юридических специальностей и направлений государственного управления.

Студенты узнали больше о своей профессии судебного пристава, увидели фильм о работе сотрудников органов принудительного исполнения, посетили мастер-класс по оказанию первой помощи.

Сотрудники службы рассказали о работе современных сервисов ФССП на «Госуслугах» и «Банке данных исполнительных производств», а также показали экипировку спецназа и ответили на вопросы потенциальных сотрудников ведомства.