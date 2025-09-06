Главный самотечный коллектор капитально отремонтировали в Орехово-Зуеве

Капитальный ремонт одного из элементов канализационной системы провели в Орехово-Зуеве. Это было важно сделать, чтобы не допустить аварий.

Работы завершили летом. Коллектор обслуживает не только Орехово-Зуево, но и Дрезну, Ликино-Дулево, а также деревню Кабаново.

«Работы, проводившиеся на улице Якова Флиера, носили предупреждающий характер. Цель — не допустить в будущем аварийных ситуаций, которые могли повлечь вытекание сточных вод в Клязьму», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Специалисты использовали современную спирально-навивную технологию. При ней внутри действующей старой трубы навивается новая труба.

Сейчас оборудование работает штатно. Параллельно продолжают ремонтировать другие участки коллекторов в Орехово-Зуеве, Дрезне, Ликино-Дулеве, Куровском.

Новую станцию водоподготовки строят в поселке Верея. Работы должны завершить до конца года.