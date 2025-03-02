Главный педиатр Подмосковья рассказал о лечении детей с редкими заболеваниями

Научно-исследовательский институт детства оказывает помощь ребятам с редкими заболеваниями. О том, как проходит лечение в таких случаях, рассказала главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

По словам специалиста, за год 24% всех госпитализаций составили дети с редкими заболеваниями, такими как муковисцидоз, ахондроплазия, спинально-мышечная атрофия.

«Орфанные заболевания требуют мультидисциплинарного подхода, поэтому в нашем институте был создан Центр орфанных заболеваний и сформирована команда узкопрофильных специалистов. У нас маленькие пациенты могут пройти высокотехнологичные обследования, получить консультацию и необходимое лечение», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Напомним, Московская область — первый регион, подписавший соглашение о сотрудничестве с фондом «Круг добра». Сотрудники НИКИ детства выступают не только консультантами, но и представителями экспертного совета фонда.