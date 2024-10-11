Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала об опасности детского ожирения

Всемирный день борьбы с ожирением отмечают 11 октября. Специалисты называют заболевание новой неинфекционной эпидемией, подчеркивая, что лишний вес наблюдается у 20% детей. Чтобы предотвратить развитие заболеваний, связанных с ожирением, и помочь ребенку нормализовать вес, эксперты НИКИ детства поделились рекомендациями.

Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева подчеркнула, что лишний вес может привести к серьезным эндокринным нарушениям, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Она добавила, что рост жировой массы тела может спровоцировать нарушения в репродуктивной системе и привести к жировому гепатозу печени. При диагнозе ожирение нельзя самостоятельно назначать диету, так как это может угрожать как физическому, так и психологическому здоровью ребенка.

Среди основных факторов, способствующих набору веса, врачи выделяют переедание, нерациональное соотношение потребляемых и расходуемых калорий, а также недостаток физической активности. Эндокринные нарушения и генетические заболевания, отвечающие за чрезмерный набор веса, встречаются гораздо реже.

Заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф отметила, что первая задача взрослых — направить ребенка к специалисту, поскольку борьба с ожирением требует комплексного подхода. Только врач может назначить терапию и индивидуальные рекомендации по образу жизни.

Для профилактики лишнего веса специалист советует уменьшить потребление насыщенных жиров и добавленных сахаров, а также сократить количество продуктов с высокой калорийностью, таких как чипсы, конфеты и лимонады. Вместо этого стоит увеличить поступление клетчатки за счет овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также активно проводить время на прогулках и физических нагрузках.

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