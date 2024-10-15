Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала о важности мытья рук

Дети познают мир не только через зрение и слух, но и через прикосновения. За день они могут дотронуться до сотен разных предметов. О болезнях, которые чаще всего передаются через грязные руки и как с ними бороться, рассказали врачи НИКИ детства.

По словам главного педиатра Московской области, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, через грязные руки передаются ротавирус, гельминтоз, дизентерия, вирус коксаки, брюшной тиф, сальмонеллез, норовирусная инфекция и многое другое.

«Эти заболевания вызывают бактериальное или вирусное поражение кишечника. Их признаки: диарея, рвота и тошнота, повышение температуры тела. Лечение кишечных инфекций может быть очень долгим. Гораздо проще регулярно мыть руки с мылом несколько раз в день, предупреждая заражение», — посоветовала Одинаева.

Через грязные руки можно заразиться и конъюнктивитом.

«Предупредите ребенка, чтобы он не трогал глаза грязными руками, даже если почувствовал зуд. Еще хотела бы сказать про гепатит А. Заразиться им можно через грязные руки, особенно если их не помыть перед приемом пищи, а также через загрязненную еду и воду», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Специалисты отметили, что лучшая профилактика подобных заболеваний — это регулярное мытье рук.

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