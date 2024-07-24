Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала вредные для печени продукты

Лето для детей — время каникул, отдыха, игр на свежем воздухе, и конечно, мороженого и газировки. Однако родителям следует помнить, что именно правильное питание поможет сохранить печень здоровой. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какие продукты не стоит давать детям.

По ее словам, печень называют «биохимическим заводом» человеческого тела. Она производит необходимые белки для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ. Проблем с печенью можно избежать благодаря правильному питанию.

«Вводите в рацион ребенка сельдерей, свеклу, капусту, больше зеленых овощей. Не забывайте про крупы, особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину, обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов», — рассказала Одинаева.

Не стоит часто давать ребенку сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства, заключила врач.

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