Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила о вреде конфет для здоровья детей

Всемирный день конфет отмечается сегодня 18 октября. Главные любители сладкого, конечно же, дети. Сколько сладостей может съесть ребенок без вреда для здоровья, рассказали врачи НИКИ детства.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, детям до трех лет нельзя давать сладкого совсем, дошкольники могут съедать не более 30 граммов сахара в день. Однако вреден не любой сахар. Природный сахар содержится в овощах фруктах и ягодах.

«Ограничивать стоит потребление именно добавленного сахара, который добавляют в конфеты и другие десерты. Он увеличивает риск развития сахарного диабета, заболеваний сосудов и ведет к ожирению», — рассказала Одинаева.

Она объяснила, что чем больше добавленного сахара попадает в организм, тем хуже усваивается глюкоза.

Врач диетолог Анна Басова добавила, что сахар вызывает рост патогенных микроорганизмов в кишечнике ребенка, при этом полезные бактерии «слабеют».

«Чем больше продуктов с добавленным сахаром в рационе, тем слабее становятся полезные бактерии, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу иммунной системы», — заключила диетолог.

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