Главный педиатр Подмосковья Одинаева дала советы по выбору места купания

Дети любят воду и играют в ней с удовольствием, однако важно помнить, что водоемы всегда представляют повышенный риск. Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства Нисо Одинаева дала советы по безопасному купанию детей и организации отдыха.

Одинаева подчеркнула необходимость выбирать только официально разрешенные места для купания, проверенные специалистами. Она также отметила важность наличия безопасного спуска в воду, отсутствия препятствий и течения, которые могут стать опасностью для детей. Дети младшего возраста должны находиться в воде в непосредственной близости от родителей.

«Не допускайте грубых игр на воде: нельзя подныривать под плывущего человека, „топить“ его. Подавать ложные сигналы о помощи. Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей», — добавила педиатр.

Она также напомнила, что детей не следует кормить перед купанием, так как это может вызвать судороги. Если у ребенка появятся признаки переохлаждения, необходимо немедленно вывести его из воды и обратиться за помощью.

Одинаева подчеркнула, что важно уметь оказывать первую помощь, включая навыки массажа сердца и искусственного дыхания, в случае необходимости.