Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила правила безопасности детей на жаре

Жара до +30 градусов придет в Подмосковье на этой неделе. На этом фоне главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила, как защитить ребенка от жары и солнечного удара.

«В жару стоит ограничить пребывание ребенка на улице и снизить физические нагрузки. Не допускайте нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами, поэтому откажитесь от игр на дворовых детских площадках с пластиковыми, раскаленными от зноя горками», — отметила Одинаева.

По ее словам, чем младше ребенок, тем быстрее он перегревается на солнце. От перегрева возможно сгущение крови, нарушение кровообращения, к этому нужно быть внимательными. В жару лучше отказаться от долгих поездок.

Родителям напоминают, что в жару у ребенка может снизиться аппетит, поэтому не нужно не заставлять его есть.

«И взрослым, и детям стоит воздержаться от жирной, тяжелой пищи, мучных изделий и сладкого. В рацион лучше добавить больше фруктов и овощей, горячие каши можно заменить перебитыми в блендере смузи и молочными коктейлями.

Самое важное в зной — соблюдение питьевого режима. В жару для детей больше всего подходит чистая бутилированная минеральная вода без газа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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