Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о ревакцинации детей

Все дети в возрасте шести лет должны пройти ревакцинацию против кори, краснухи и паротита. В это же время проводится повторная прививка от полиомиелита. В возрасте семи лет необходимо провести ревакцинацию от коклюша, дифтерии и столбняка, отметила врач-педиатр и вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Она подчеркнула, что отсутствие ревакцинации может поставить ребенка под угрозу заражения, поскольку поствакцинальный иммунитет, например, к коклюшу ослабевает на протяжении пяти-шести лет после последней прививки, которую делают в 18 месяцев.

Кроме того, по словам специалиста, в школах не предусмотрено никаких новых прививок, только ревакцинация уже введенных вакцин. Повторная прививка помогает укрепить защиту и улучшить иммунитет ребенка.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева отметила, что, начиная учебу в первом классе, дети встречаются с новой социальной средой и испытывают эмоциональное давление. Это может вызывать стресс и затруднить процесс адаптации, что, в свою очередь, ослабляет иммунитет и делает организм более уязвимым к заболеваниям.

Профессор добавила, что вакцинация является одним из важнейших достижений медицины и представляет собой основной способ профилактики серьезных инфекций, которые могут привести к осложнениям, хроническим заболеваниям и даже летальному исходу. Вакцинация играет ключевую роль в формировании коллективного иммунитета.

«Предельно ослабленные или даже мертвые возбудители страшных заболеваний в составе вакцины обучают иммунную систему ребенка, чтобы впоследствии, при непосредственном контакте с ними, организм мог дать отпор», — подытожила Нисо Одинаева.

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