Сегодня 13:48 Главный педиатр Подмосковья напомнила способы защиты детей от падения из окна

С наступлением весенне-летнего сезона многие стремятся открыть окна для проветривания, однако при наличии в квартире детей такое желание требует повышенной осторожности. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о мерах профилактики опасных ситуаций.

По словам профессора, дети находят способы забраться на подоконник, используя в качестве подручных средств стулья, табуретки и другую мебель, поскольку ими движет желание посмотреть, что происходит за окном. «Ребенок может высунуться, потянуться за упавшей игрушкой или шариком — и не удержаться. А подростки и вовсе ради эффектного кадра рискуют жизнью: лезут на подоконник за опасным селфи, чтобы удивить друзей, и теряют равновесие», — предупредила Нисо Одинаева.

Статистика свидетельствует, что от подобных происшествий не застрахованы даже самые благополучные семьи, где за детьми внимательно следят.

«Дело в простой бытовой рассеянности. Взрослые ненадолго отвлеклись, забыли закрыть окно — и этого хватило. Очень многие трагедии можно было бы предотвратить двумя вещами: специальными замками или блокираторами на окна и правильной расстановкой мебели, чтобы у ребенка не было возможности залезть на подоконник», — отметила главный педиатр Подмосковья. Она также напомнила об обманчивости москитной сетки, которая создает иллюзию закрытого окна, но в действительности не является достаточной опорой. Нисо Одинаева призвала взрослых проявлять ответственность и не оставлять детей без присмотра.