Главный педиатр Подмосковья напомнил о важности профосмотров для детей

Регулярные профосмотры врачей позволяют вовремя выявить заболевания и начать лечение. Это особенно важно, когда речь идет о здоровье ребенка. Об этом жителям Подмосковья напомнила главный педиатр региона Нисо Одинаева.

С 16 по 22 сентября в России проходит неделя безопасности пациента. В этом году кампанию проводят под лозунгом «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!». По словам Нисо Одинаевой, этот призыв адресован родителям, чтобы напомнить о важности своевременных профосмотров.

«Всемирный день безопасности пациентов служит еще одним напоминанием для всех родителей о том, чтобы с самого детства привить ребенку привычку проходить медосмотры, сдавать анализы, не бояться врачей и первых симптомах обращаться к доктору, а не заниматься самолечением», — отметила она.

Ответственное отношение к своему здоровью важно сформировать у ребенка с детства. Для этого необходимо регулярно проводить беседы об опасности вредных привычек.

Во время недели безопасности пациента родителям также напоминают о важности навыков личной гигиены у ребенка: мытья рук, использования антисептиков и медицинских масок.

«Мы говорим о важности заложить в ребенке умение в любой компании дать мотивированный отказ от предложенной сигареты или алкогольного напитка. И, конечно, просим родителей не залечивать ребенка лекарствами без назначения врача, не использовать в диагностике заболевания непроверенные статьи из интернета», — добавила педиатр.

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