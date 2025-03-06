Главный неонатолог Подмосковья напомнил о важности скрининга новорожденных

Неонатальный скрининг проводят всем новорожденным в Подмосковье в первые дни жизни. Он помогает выявить генетические заболевания и вовремя начать лечение. О том, что делать при положительном результате, в интервью 360.ru рассказала главный внештатный неонатолог Минздрава Подмосковья Анастасия Петрова.

Неонатальный скрининг позволяет выявить генетические заболевания. Он проводится путем забора крови из пятки младенца. После этого его проверяют на 32 патологии.

По словам Анастасии Петровой, если результат на одно из заболеваний оказался положительным, важно соблюдать спокойствие — после этого ребенку проведут дополнительное обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть патологию.

«Если при подтверждающей диагностике анализ показал положительный результат, важно понимать, что есть четкая маршрутизация, каждому малышу будет предложена диагностика, лечение, терапия. Все это в Московской области четко выстроено, регламентировано приказами, порядками. Ребенку будет оказана самая необходимая помощь», — отметила Петрова.