Главный нарколог Подмосковья: употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет
Употребление алкоголя способно стать причиной инсульта. Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин напомнил, что спиртное негативно воздействует на все органы.
Особенно страдает от алкоголя головной мозг. Из-за недостатка кислорода и питательных веществ возникают дистрофические изменения органа.
«Результатом повышенного давления при употреблении алкоголя может стать и геморрагический инсульт, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. При этом скапливающаяся кровь давит на мозговую ткань, еще больше затрудняя приток крови к этой области, что ведет к гибели клеток мозга», — пояснил Виталий Холдин.
По его словам, исследования подтверждают, что злоупотребление спиртным приближает инсульт в среднем на 10-15 лет.
Это состояние способно привести к ограничению движения, потере памяти, речи и прочих жизненно важных функций.
Риск возникновения инсульта повышается даже при незначительном употреблении алкоголя.
Нарколог призвал держать под контролем давление, уровень холестерина и глюкозы, а также следить за весом и питанием и отказаться от вредных привычек.
Если человек не может самостоятельно избавиться от пагубных пристрастий, ему рекомендуют обратиться за профессиональной помощью.
Напомним, в России сейчас проходит неделя борьбы с инсультом.