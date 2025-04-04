Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных

Во время беременности будущие матери должны особенно внимательно относиться к здоровью и отказаться от вредных привычек. Главный внештатный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как алкоголь влияет на внутриутробное развитие ребенка.

Безопасных доз спиртного не существует, поэтому употребление спиртного во время беременности способно привести к опасным последствиям для плода.

«Одно время в обществе закрепился миф о том, что небольшое количество сухого вина не повредит, но все последние исследования опровергли эту информацию. <…> Алкоголь проникает через плаценту и попадает в кровь ребенка», — рассказал врач.

По его словам, печень нерожденного младенца недостаточно развита, чтобы перерабатывать серьезные токсины, поэтому у него может возникнуть фетальный алкогольный синдром.

«Он включает в себя физические аномалии, задержку роста и умственного развития, а также поведенческие проблемы. Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению», — пояснил Виталий Холдин.

Нарколог призвал беременных женщин полностью исключить из жизни спиртное и другие вредные привычки.