Главный нарколог Подмосковья рассказал о снижении рисков алкогольного отравления

Совсем скоро наступит один из главных праздничных вечеров года. В это время даже те, кто обычно не употребляет алкоголь, позволяют себе расслабиться и поднять бокал. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин поделился рекомендациями о том, как встретить Новый год, минимизируя риски алкогольного отравления.

По его словам, соблюдение нескольких простых правил поможет провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья. Он отметил, что самый безопасный вариант — вовсе не пить. Однако, если вы все же планируете выпить шампанское, лучше сосредоточиться на новогодних блюдах, а не на алкоголе.

Холдин советует ставить на стол овощи, фрукты и легкие закуски, избегая жареных и соленых блюд.

«Дело в том, что алкоголь нагружает печень, поджелудочную железу, а вкупе с жирной и жареной пищей это будет двойная нагрузка. И еще один секрет — обязательно пить чистую воду в процессе застолья», — поделился Холдин.

Также врач подчеркнул важность заранее продумать сценарий новогодней ночи, чтобы вечер не превратился в долгую трапезу до утра. Он рекомендовал больше двигаться, выходить на улицу, танцевать и играть с детьми в подвижные игры.