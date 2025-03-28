Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске заражения туберкулезом из-за курения

Неделя профилактики инфекционных заболеваний проходит в России. Гавный внештатный нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал, как курение может спровоцировать заражение туберкулезом.

Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем. Подверженность человека туберкулезу зависит от некоторых факторов, среди которых пониженный иммунитет и вредные привычки.

«Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы, а это, в свою очередь, может привести к возникновению очагов воспаления», — пояснил Виталий Холдин.

Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо не только отказаться от сигарет и спиртного, но также заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать режим.