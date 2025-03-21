Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске потери зубов из-за курения вейпов

В России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасности вейпов для зубов и десен.

Курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на весь организм, однако в первую очередь страдает именно рот.

«Такие компоненты вейпов как пропиленгликоль и глицерин поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. А это, в свою очередь, провоцирует появление неприятного запаха изо рта, появление кариеса, повышенную чувствительность зубов», — пояснил врач.

Никотин, в свою очередь, приводит к сужению мелких кровеносных сосудов, ухудшает кровоснабжение десен, вызывает хронические воспаления и пародонтит.

Виталий Холдин призвал полностью отказаться от курения. Если самостоятельно побороть вредную привычку не удается, можно обратиться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.