Главный нарколог Подмосковья рассказал о последствиях курения для кормящих матерей

Курение и алкоголь нельзя употреблять во время беременности, однако некоторые считают, что вернуться к старым вредным привычкам можно сразу после родов. Об опасности никотина во время кормления грудью рассказал главый нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Никотин может негативно сказаться на здоровье ребенка, если кормящая мать будет курить. Вредное вещество быстро проникает в грудное молоко, что может отразиться на самочувствии младенца.

«В результате на весь организм ребенка оказывается негативное влияние: нарушается сон, малыш становится беспокойным, его могут мучить колики, а также возникнуть замедления общего развития. Также курение негативно влияет и на маму, уменьшая выработку молока поскольку никотин снижает выработку гормонов, необходимых для образования молока», — сказал Виталий Холдин.

Вред может нанести даже пассивное курение. Оно снижает иммунитет и увеличивает риск развития бронхитов, а также бронхиальной астмы, заболеваний уха, горла и носа у детей.