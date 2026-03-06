Главный нарколог Подмосковья призвал отказаться от алкоголя и конфет 8 Марта
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин посоветовал не дарить женщинам на 8 Марта сладости и шампанское. Этот набор способен нанести вред здоровью.
Специалист объяснил, что одновременное употребление игристого вина и сладостей создает повышенную нагрузку на организм, прежде всего на желудочно-кишечный тракт.
«Сладости это быстрые углеводы, и вместе с алкоголем они увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, провоцирует чрезмерную выработку ферментов и инсулина. А это, в свою очередь, может вызвать воспалительное состояние поджелудочной железы — панкреатит. Кроме этого, такое сочетание затрудняет метаболизм этанола», — пояснил Виталий Холдин.
На следующий день у женщин может возникнуть головная боль и общее недомогание из-за интоксикации организма.
По словам Виталия Холдина, такой подарок может отразиться и на фигуре, поскольку сочетание алкоголя и сладостей приводит к потреблению чрезмерного количества «пустых» калорий и повышает риск набора лишнего веса.
Специалист порекомендовал в праздничный день рассмотреть более легкие альтернативы алкоголю — например, соки, морсы, свежевыжатые напитки или безалкогольные фруктово-ягодные коктейли. Такие варианты помогут сохранить праздничную атмосферу без лишней нагрузки на организм.