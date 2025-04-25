Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности курения после прививок

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекционных заболеваний и их осложнений. Однако многие не задумываются, что образ жизни до и после прививки может существенно повлиять на ее эффективность. Главный внештатный специалист — психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал, какие факторы способны ослабить иммунный ответ организма.

Врач напомнил, что в препаратах содержатся сильно ослабленные формы возбудителей той или иной болезни, которые не приводят к рискам осложнений.

«Но стоит помнить, что воздействие сигарет или электронных гаджетов, а также употребление алкоголя серьезно ослабляют иммунную систему человека. А это, в свою очередь, негативно влияет на иммунный ответ, вызванный вакцинацией», — пояснил Виталий Холдин.

Специалист подчеркнул, что курение после прививки создает дополнительную нагрузку на организм и может усилить возможные побочные реакции. Эти предупреждения особенно актуальны в рамках Недели осведомленности о важности иммунопрофилактики.

Нарколог призвал ответственно подходить к вакцинации и на время отказаться от вредных привычек, чтобы обеспечить максимальную защиту от инфекций.