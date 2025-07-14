Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности алкоголя в жару

Летний зной в Московской области в самом разгаре, и специалисты предупреждают об особых рисках употребления спиртного в таких условиях. Главный нарколог региона Виталий Холдин напомнил, что организму тяжело переносить жару.

По словам врача, когда температура воздуха поднимается, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, а также происходит интенсивная потеря жидкости.

«Даже небольшие порции алкоголя в таких условиях могут вызвать опьянение быстрее, что усиливает состояние обезвоживания. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара», — пояснил Виталий Холдин.

Холдин подчеркнул, что многие люди не могут отличить симптомы перегрева от состояния алкогольного опьянения. Это затрудняет своевременное оказание помощи.

Кроме того, спиртное в жару повышает вязкость крови, что способно привести к образованию тромбов.

Специалист рекомендует летом особенно внимательно относиться к своему самочувствию и полностью отказаться от употребления алкоголя.