Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности алкоголя для аллергиков

С наступлением жаркой погоды многие пытаются спастись от зноя прохладительными напитками, в том числе алкогольными. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил, что спиртное способно спровоцировать аллергию.

По словам врача, в вине и пиве содержатся вещества, которые могут стать причиной нежелательных реакций организма, в том числе приступов астмы.

«Сульфиты — это консерванты, которыми пользуются производители алкоголя, а гистамины — вещества, присутствующие в спиртных напитках. И те, и другие могут вызывать аллергические реакции. Поэтому, если вы заметили симптомы аллергии после выпитого алкоголя, это повод обратиться к врачу», — подчеркнул Виталий Холдин.

Не стоит игнорировать покраснение кожи, зуд, чихание, першение в горле, а также затрудненное дыхание.

Специалист подчеркнул, что особенно опасно сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами, которые часто принимают люди с аллергией. Такая комбинация усиливает нагрузку на нервную систему и может привести к серьезным последствиям — от проблем с дыханием до нарушений сердечного ритма.

Кроме того, спиртное может вступать в нежелательные реакции с другими лекарствами, снижая их эффективность или усиливая побочные эффекты.

Напомним, с 7 по 13 июля в России проходит неделя профилактики аллергических заболеваний.