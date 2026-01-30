Главный нарколог Подмосковья предупредил о вреде энергетиков для полости рта

Любителям энергетиков необходимо внимательно следить за здоровьем полости рта. Главный нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что такие напитки наносят вред слизистой, а также эмали зубов.

Кислотность во рту при употреблении энергетиков значительно повышается из-за содержания сахара, что приводит к росту патогенных бактерий.

«Постепенно они разрушают эмаль зуба, способствуя образованию кариозных полостей и возникновению неприятного запаха изо рта. Содержащийся в энергетиках кофеин обладает выраженным эффектом снижения выработки слюны. Слюна — природный защитник наших зубов, она нейтрализует кислоты, смывает остатки пищи и поддерживает баланс микрофлоры полости рта», — пояснил Виталий Холдин.

Из-за ее недостатка слизистая высыхает, что может стать причиной развития заболеваний десен.

По словам нарколога, взрослому человеку не следует употреблять более одной баночки энергетика раз в две недели, после чего стоит тщательно прополоскать рот водой. Желательно полностью отказаться от таких напитков.