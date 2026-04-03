Главный нарколог Подмосковья предупредил о рисках курения при новорожденных

В рамках Недели здоровья матери и ребенка в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о серьезных рисках, которые несет курение взрослых для младенцев. Членам семьи порекомендовали отказаться от вредной привычки в присутствии новорожденного.

Курение матери во время беременности в два раза повышает вероятность синдрома внезапной детской смерти.

«Если же родители продолжают курить после рождения малыша, риск увеличивается многократно. Никотиновые смолы оседают на одежде, волосах и мебели, постепенно отравляя младенца. Особенно высок риск при совместном сне с курящим взрослым — в такой ситуации вероятность синдрома внезапной детской смерти возрастает в несколько раз», — отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Он подчеркнул, что оптимальным сроком отказа от курения считается период от шести месяцев до года до планируемого зачатия. Такой интервал позволяет организму восстановиться и снизить риски для будущего ребенка.

Если женщина узнала о беременности, курить нужно прекратить незамедлительно. В случае сложности самостоятельного отказа от никотина специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера готовы оказать профессиональную помощь и поддержать в преодолении зависимости.