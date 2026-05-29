Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасных последствиях курения вейпов

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о новых заболеваниях легких, которые все чаще выявляют у пользователей электронных сигарет и вейпов. Распространение устройств привело к появлению специфических патологий дыхательной системы, ранее практически не встречавшихся в клинической практике.

Одной из наиболее известных болезней, связанных с вейпами, стал синдром EVALI. Речь идет о тяжелом поражении легких неинфекционного характера, официально признанным медицинским сообществом в 2019 году.

«Оно проявляется одышкой, кашлем и болью в груди, может сопровождаться повышенной температурой, рвотой, диареей и резкой потерей веса. „Попкорновая болезнь“ — облитерирующий бронхиолит — стала еще одним тяжелым заболеванием, при котором воспаляются и рубцуются мельчайшие дыхательные пути. Кроме того, вдыхание маслянистых частиц из жидкости может приводить к липоидной пневмонии, вызывающей хроническое воспаление, а также к организующейся пневмонии, при которой легочная ткань замещается фиброзной», — пояснил Виталий Холдин.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть достаточно быстро. В ряде случаев серьезные поражения легких развиваются уже через полтора-два месяца регулярного использования вейпов.

Сейчас в России проходит Неделя отказа от курения. Специалисты напоминают, что при невозможности самостоятельно отказаться от сигарет или электронных устройств жители Подмосковья могут обратиться за профессиональной помощью в Московский областной клинический наркологический диспансер и его филиалы.