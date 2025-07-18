Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасностях курения вейпов в жару

Тепло пришло в Подмосковье в середине лета. Во время жары медики рекомендуют бережнее относиться к своему здоровью. Высокая температура может особенно плохо повлиять на курильщиков, в частности — на любителей вейпов. О вреде электронных гаджетов во время жары напомнил главный нарколог региона Виталий Холдин.

Солнечная жаркая погода усиливает негативное влияние вейпов на организм, делая его более уязвимым, отметил специалист. Так, при высокой температуре жидкость для курения испаряется быстрее и выделяет больше токсичных веществ, которые раздражают дыхательные пути.

«Также не стоит забывать, что в жаркую погоду быстрее может наступить обезвоживание, кровь сгущается, а курение вейпов только усугубляет это состояние, ведь они также сгущают кровь, особенно те, которые содержат никотин», — сказал Виталий Холдин.

Он добавил, что обезвоживание может привести к сухости во рту, головной боли и головокружению.

Никотин также сужает сосуды, что чревато повышенным давлением и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.