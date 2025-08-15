Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности разливного алкоголя

Употребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным последствиям для здоровья и даже смерти. О том, какое спиртное лучше не покупать, рассказали в Московском областном наркодиспансере.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин указал, что часто недорогой алкоголь продается на розлив, не имеет документов и маркировки и может быть смертельно опасен.

«Ядовитые соединения, а особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям. При этом, метиловый спирт не отличается по вкусу и запаху от этилового спирта. Из-за этого, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, уже когда состояние становится тяжелым», — добавил он.

Угрозу несут даже маленькие дозы: из-за них есть риск развития слепоты. Также после употребления быстро появляются такие симптомы, как головокружение, недомогание, боли в животе. Человек может возбудиться, а потом резко потерять сознание. Не исключен и летальный исход.

Холдин призвал не покупать спиртное с рук без названия и информации о производителе. По его словам, лучше и вовсе не употреблять алкогольные напитки, поскольку у них не существует безопасных доз.