Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности алкоголя для беременных

Сейчас в России проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что употребление женщиной алкоголя и запрещенных веществ в ожидании ребенка не может пройти для него бесследно.

У новорожденного может возникнуть неонатальный абстинентный синдром — симптомы, которые выявляют у ребенка, если мать не смогла побороть зависимости во время беременности.

«У таких детей действительно сразу после рождения наступает „ломка“ — ведь на протяжении длительного времени ребенок получал от матери эти вещества. У таких детей, как правило, дефицит веса, беспокойство, плач», — пояснил Виталий Холдин.

По словам нарколога, позже у них могут возникнуть проблемы с ростом, развитием памятью.

Врач порекомендовал женщинам заблаговременно готовиться к беременности и вести здоровый образ жизни.