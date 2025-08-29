Главный нарколог Подмосковья напомнил о вреде курения при физических нагрузках

В России проходит неделя популяризации активных видов спорта. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курение представляет серьезное препятствие для занятий бегом.

Вредная привычка существенно снижает эффективность тренировок, а также может нанести вред здоровью.

«Сигареты содержат никотин и токсичные вещества, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Это снижает выносливость организма, ухудшает обмен кислорода в тканях и, конечно, увеличивает риск развития заболеваний дыхательных путей и сердца», — пояснил Виталий Холдин.

По словам специалиста, курение существенно тормозит процессы мышечного роста из-за замедления восстановительных процессов после физических нагрузок.

Врач добавил, что только полный отказ от вредной привычки может позволить достичь высоких результатов, принести удовольствие и пользу от пробежки.