Главный нарколог Подмосковья напомнил о вреде электронных сигарет

Вредные привычки оказывают существенное негативное влияние на здоровье человека. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что каждая сигарета сокращает жизнь на 10-15 минут.

В свою очередь, одна порция алкоголя отнимает семь часов.

«Например, было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь как минимум на десять лет. <…> Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное „комбо“ получается», — пояснил Виталий Холдин.

По его словам, увлечение электронными сигаретами наносит организму неменьший вред.

Врач добавил, что, если человек принимает решение бросить курить, восстановительные процессы в его организме начинаются сразу после последней сигареты.

Нарколог добавил, что отказаться от вредных привычек никогда не поздно.