Главный нарколог Подмосковья напомнил о вреде алкоголя для женского здоровья

В рамках Недели профилактики заболеваний эндокринной системы главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области, Виталий Холдин, напомнил о пагубном влиянии алкоголя на женский организм. Регулярное употребление спиртного может привести к выраженным гормональным нарушениям и изменениям внешности.

Это связано с так называемой маскулинизацией.

«У женщин начинают проявляться заметные внешние и физиологические изменения: женский тип фигуры постепенно сменяется на мужской, жировая ткань перераспределяется, и вместо типичных для женщин отложений на бедрах она начинает скапливаться в области живота и верхней части туловища. Происходит огрубение голоса, тембр становится ниже, появляется характерная хрипота», — отметил Холдин.

Кожа портится, так как возникают обезвоживание, краснота и отеки, а также расширяются сосуды.

«Кроме того, нарушение эндокринной системы может привести к усиленному росту волос по мужскому типу», — пояснил Холдин.

Первые подобные изменения проявляются уже через один-два года при регулярном употреблении алкоголя. Это связано с физиологическими особенностями женского организма: в нем меньше жидкости и ферментов, отвечающих за переработку этанола, поэтому токсическое воздействие спиртного развивается быстрее и выражено сильнее.

После полного отказа от алкоголя восстановительные процессы в эндокринной системе запускаются практически сразу. Однако сроки восстановления могут существенно различаться — от нескольких недель до года — в зависимости от продолжительности злоупотребления и общего состояния здоровья.

Если справиться с зависимостью самостоятельно не удается, специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью.