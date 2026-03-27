Главный нарколог Подмосковья напомнил о влиянии курения на развитие туберкулеза

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин напомнил о росте риска туберкулеза у курящих людей. Вредная привычка также повышает вероятность летального исхода и повторных случаев заболевания.

Горячий табачный дым приводит к ожогам слизистой оболочки бронхов. Токсичные вещества усиливают разрушающий эффект, оказываемый на реснитчатый эпителий, который отвечает за естественное очищение дыхательных путей.

«В результате слизь, грязь и бактерии накапливаются в дыхательных путях, что создает благоприятные условия для развития и распространения инфекции. Учитывая, что курение также подрывает иммунитет, организм становится еще более уязвимым к палочке Коха — возбудителю туберкулеза», — рассказал Виталий Холдин.

Отказ от курения снижает вероятность туберкулеза. Реснитчатый эпителий постепенно восстанавливается, задерживает и удаляет поступающие в легкие бактерии и грязь. В течение нескольких лет из легких выводятся накопившиеся вредные вещества, а иммунная система восстанавливается.

Обратиться за помощью в отказе от вредной привычки можно в филиалы областного клинического наркологического диспансера.