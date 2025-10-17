Главный нарколог Подмосковья напомнил о риске развития рака груди из-за курения

В России проходит Неделя борьбы с раком молочной железы. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин обратил внимание на прямую связь между вредной привычкой и заболеванием.

Медик отметил, что курение может привести к раку груди особенно в том случае, если женщина курит более 10 лет.

"Риск увеличивается примерно вдвое, что связано с воздействием никотина и других токсичных веществ сигеретного дыма, поскольку они вызывают мутации клеток, подавляют иммунную систему организма. Кроме того, курение негативно сказывается на эффективности терапии онкологических заболеваний у женщин, которые уже столкнулись с грозным диагнозом", – пояснил Виталий Холдин.

Нарколог добавил, что у пациенток с вредной привычкой чаще возникают осложнения после проведенных хирургических вмешательств и химиотерапии. Кроме того, у курящих женщин снижается шанс на полное излечение, а риск рецидива увеличивается.

"Отказ от табака значительно улучшает прогноз лечения», — подчеркнул врач.

Специалист отметил, что эффективная профилактика рака молочной железы должна включать систематические осмотры у маммолога (не реже одного раза в год), а также регулярную практику самообследования.

Немаловажную роль играет здоровый образ жизни, что предполагает сбалансированное питание, полный отказ от сигарет и спиртного, а также стремление минимизировать стресс.