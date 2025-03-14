Главный нарколог Подмосковья напомнил о мерах профилактики гепатита С

Гепатит С — тяжелое заболевание, поражающее печень. В московском областном наркодиспансере назвали две частые причины появления вируса.

В группу риска входят наркозависимые, делающие инъекции, так как гепатит С передается через кровь. Также им можно заразиться в случае незащищенного полового акта.

«Профилактика заболевания заключается, в первую очередь, в отказе от употребления психоактивных веществ и в осознанном выборе партнера», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что наркозависимые попадают в группу риска не только по заболеваемости гепатитами, но и ВИЧ, а также половыми инфекциями.