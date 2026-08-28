Главный нарколог Подмосковья Холдин: спорт помогает быстрее бросить курить

В рамках Недели популяризации активного образа жизни с Московском областном клиническом наркологическом диспансера объяснили, как физическая нагрузка помогает бросить курить. Регулярные тренировки отвлекают от желания зажечь сигарету.

Кроме того, спорт стимулирует выработку эндорфинов. Эти гормоны эффективно снижают уровень стресса и кортизола, устраняя потребность в табаке как способе успокоения.

«А еще двигательная активность позволяет держать вес под контролем, что особенно актуально в первые месяцы после отказа от никотина, когда нормализуется аппетит. Кроме того, такие виды нагрузки, как бег или плавание, в сочетании с дыхательными практиками помогают очищению легких и ускоряют естественные процессы обновления организма», — пояснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он посоветовал начинать с умеренного темпа, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему.

Оптимальными вариантами станут ходьба, плавание или йога. Главное правило — занятия должны приносить удовольствие и легко вписываться в распорядок дня.