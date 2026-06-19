Главный нарколог Подмосковья Холдин назвал симптомы зависимости от гаджетов

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин назвал пять симптомов зависимости от гаджетов. Он также рассказал о том, как бороться с вредной привычкой.

Один из главных признаков зависимости от гаджетов — это сильный страх при разряде батарейки, отсутствии интернета или если телефон забыт дома.

«Во-вторых, часто наблюдаются так называемые „фантомные звонки“ — ложное ощущение вибрации или звука уведомления, когда телефон лежит далеко или вовсе выключен. Это говорит о формировании патологических нейронных связей и навязчивых состояний», — рассказал Виталий Холдин.

Еще один тревожный симптом — бессонница, которая развивается на фоне привычки листать соцсети перед сном.

При зависимости наблюдается игнорирование реальности — человеку сложно удерживать концентрацию во время разговора, ему постоянно хочется взять телефон во время еды или прогулки.

Кроме того, такие люди часто не могут просто сократить экранное время — при каждой попытке они терпят неудачу.

Специалист призвал отключить лишние уведомления из игр и соцсетей, оставив только самое важное.

«Не берите телефон за стол и в спальню, а также отслеживайте статистику экранного времени. Чтобы победить тягу к устройству, пустоту нужно заполнить реальной жизнью. Составьте строгий режим дня, выделите фиксированное время для проверки новостей. Например, по 15 минут утром и вечером, и найдите активное хобби — спорт или творчество», — добавил Виталий Холдин.