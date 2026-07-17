Главный нарколог Подмосковья Холдин напомнил о влиянии алкоголя на ВПЧ

В рамках недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере разъяснили, как употребление алкоголя усугубляет течение вируса папилломы человека. ВПЧ остается самой распространенной инфекцией из числа передаваемых половым путем.

По словам главного психиатра‑нарколога Минздрава Подмосковья Виталия Холдина, спиртное не провоцирует заражение ВПЧ напрямую, но существенно подрывает защитные силы организма. Из‑за ослабления иммунитета вирус перестает находиться под контролем, переходит в хроническую форму и провоцирует повторное появление папиллом.

«Кроме этого, алкоголь напрямую повреждает ДНК, работая как канцероген. А если к этому добавляется высокоонкогенный ВПЧ, например, 16 или 18 типа, риск развития рака кратно возрастает. Это особенно опасно для шейки матки, ротоглотки и пищевода — спиртное буквально открывает вирусу дверь к злокачественным мутациям», — сказал он.

Специалист также отметил, что алкоголь снижает эффективность лечения. Пока печень перерабатывает спирт, усвоение лекарств ухудшается: противовирусные средства и иммуномодуляторы действуют слабее, а восстановление тканей после удаления папиллом или лечения дисплазии идет медленнее. Еще один риск связан с изменением поведения: под влиянием алкоголя человек может терять контроль и вступать в незащищенные и беспорядочные половые контакты, что косвенно увеличивает вероятность заражения.

Виталий Холдин напомнил, что не существует безопасной дозы спиртного: даже небольшие количества создают нагрузку на печень и отвлекают иммунную систему от борьбы с инфекцией.