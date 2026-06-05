Главный нарколог Подмосковья дал советы родителям курящих подростков

Родители зачастую не знают, как правильно реагировать, если стало известно, что подросток начал курить. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что в такой ситуации важно не прибегать к запретам и нравоучениям, а выстроить доверительный диалог.

Разговор следует начинать с открытых вопросов, демонстрируя уважение к мнению ребенка. По его словам, родителям стоит поинтересоваться, как сам подросток относится к курению, сталкивались ли с этой привычкой его друзья и что, по его мнению, побуждает сверстников брать в руки сигареты.

«Во-вторых, постарайтесь понять истинные причины такого поведения. Часто за курением скрывается потребность выглядеть старше, стать частью определенной компании или способ справиться с напряжением. Ваша задача — помочь найти более здоровые пути самоутверждения. И в-третьих, откажитесь от морализаторства и страшилок, ведь нотации вызывают у подростков глухую оборону, а абстрактные описания болезней их не пугают», — отметил Виталий Холдин.

Вместо этого лучше говорить о последствиях, которые подростки могут заметить уже сейчас: неприятном запахе, ухудшении внешнего вида, снижении выносливости и спортивных результатов. По словам врача, важно донести мысль, что отказ от вредной привычки является проявлением уверенности в себе и ответственности за собственное здоровье.

Нарколог подчеркнул, что особую роль играет личный пример родителей. Если взрослые сами курят, их аргументы могут восприниматься менее убедительно. В такой ситуации специалист советует честно признать собственную ошибку и предложить подростку вместе отказаться от курения, превратив этот процесс в общую цель.

При необходимости жители Подмосковья могут обратиться за консультацией и поддержкой к специалистам филиалов областного наркологического диспансера. Рекомендации врача прозвучали в рамках Недели сохранения здоровья детей, которая проходит в регионе.