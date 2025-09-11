Главный нарколог Подмосковья дал советы по отказу от употребления алкоголя

Всероссийский день трезвости традиционно проходит 11 сентября. Главный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о привычках, которые помогают отказаться от алкоголя.

Врач обратил внимание на то, что безопасной дозы спиртного не существует.

«Но если тяжело сразу отказаться от вредной привычки, установите реальную цель: снизьте частоту и объем употребления, например, не более одной-двух порций алкоголя в неделю. Постепенно замените его на альтернативные напитки без содержания спирта: воду с лимоном, чай, кофе», — отметил Виталий Холдин.

Нарколог также порекомендовал найти хобби, например, заняться спортом, танцами, рыбалкой или ходить в баню.

По словам специалиста, регулярная физическая активность помогает уменьшить влечение к алкоголю. Для этого подойдут прогулки, утренняя гимнастика или бег. В качестве дополнительной поддержки можно использовать дыхательные практики и медитацию.

Не менее важно и окружение: проще отказаться от вредной привычки, когда рядом люди, которые разделяют здоровый образ жизни и могут оказать поддержку.

Если самостоятельно справиться с зависимостью не удается, стоит обратиться в Московский областной клинический наркологический диспансер.

Врачи напоминают, что чем раньше начинается лечение, тем выше вероятность избежать негативных последствий.