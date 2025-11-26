Главный каток в городском парке Солнечногорска откроют в декабре

Работы по установке главного катка ведутся в парке культуры и отдыха Солнечногорска. Его посещение будет бесплатным для всех жителей и гостей города на протяжении всего зимнего сезона, а работать площадка будет до 15 марта.

В настоящее время рабочие укладывают специальные айс-маты. Эта «умная» конструкция из труб, подсоединенных к коллектору, обеспечит подачу хладоносителя. По установленной технологии жидкость циркулирует через производительный холодильный агрегат, оснащенный двумя компрессорами, охлаждается и движется по трубопроводу под будущим ледовым покрытием. Благодаря этой системе будет постоянно поддерживаться необходимая температуры льда.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков сообщил, что открытие катка намечено на декабрь в рамках программы «Зима в Подмосковье». Размер ледовой поверхности достигнет 2656 квадратных метров, что соответствует даже стандартам хоккейной площадки. Как и в предыдущем сезоне, посетители смогут бесплатно воспользоваться теплыми раздевалками и услугами по прокату коньков.

Центральный каток будет работать даже в новогоднюю ночь. Благодаря этому — встретить праздник можно будет на льду.

Кроме того, в течение всей зимы для солнечногорцев запланирована обширная программа культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе.