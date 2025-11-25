Главный каток откроют в Долгопрудном 1 декабря

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Подготовительные работы идут полным ходом на главной ледовой арене города. Открытие катка в Центральном парке Победы состоится 1 декабря в 17:00.

Руководитель объединенной дирекции парков городского округа Долгопрудный Сергей Пятковский рассказал, что уже установлены и брендированы борта, проложены айс-маты, по которым циркулирует хладоноситель, завершается поэтапная заливка катка.

«Толщина льда сегодня составляет порядка 10 сантиметров, а во время заливки верхнего слоя на лед будет нанесен логотип „Зима в Подмосковье“. Готова теплая раздевалка, будет работать прокат коньков», — сообщил Сергей Пятковский.

Благодаря современной системе поддержания температуры льда кататься на коньках можно будет в любую погоду. Вход на каток бесплатный.

Зимой жителей Долгопрудного ждет насыщенная программа мероприятий с яркими ледовыми шоу и соревнованиями.