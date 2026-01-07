Главный каток Можайска открыт для бесплатного посещения

Каток был залит после установки новогодней ели и теперь функционирует в штатном режиме. Сотрудники регулярно очищают лед от снега, шлифуют и производят доливку с помощью специальной техники, адаптируя график работ к погодным условиям. Посещение катка бесплатно для всех желающих.

Для удобства гостей в парк-холле «Багратиона» с 9:00 до 22:00 работает теплая раздевалка и доступен прокат коньков, который может временно приостанавливаться в часы наибольшего наплыва посетителей. Ежедневно в праздничные дни каток привлекает сотни местных жителей и гостей города.