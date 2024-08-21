Главный канализационный коллектор Солнечногорска отремонтируют в 2024 году

В Солнечногорск продолжается капремонт главного канализационного коллектора Солнечногорска. Качество коммунальных услуг после окончания работ улучшится у более 50 тысяч жителей.

Протяженность коллектора 1,2 километра, он проходит вдоль Екатерининского канала. Основные работы сейчас идут на территории Солнечногорского электромеханического завода. На участках задействованы 15 человек и три спецмашины. Работы завершат к концу года.

Специалисты уже проложили 1100 метров футляра трубопровода, который защищает рабочую трубу от механического воздействия. При утечках это позволит быстро провести ремонт. Также протянули порядка 650 метров рабочей трубы. Следующим этапом будет прокладка последнего участка длиной 130 метров и установка канализационных колодцев. Депутат городского округа Солнечногорск Артем Жаров проверил, как идут работы на объекте.

«Коллектор был построен в 1968 году. За время эксплуатации износ труб превысил 80%. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву — один из важнейших проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры округа ведется благодаря его поддержке. После завершения капитального ремонта будет решена проблема подтопления подвалов на улицах Красной, Набережной и Рабочей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.