Главный хранитель Мелиховского музея получил премию «Признание»

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, это первая награда фонда, врученная сотруднику музея. Церемония прошла 13 мая в Государственном театре Наций.

«Каждый год, вручая Премию „Признание“, мы говорим спасибо тем, кто посвятил свою жизнь искусству. Это наши учителя, наши ориентиры, люди, благодаря которым мы вообще пришли в профессию. Мы любим вас, мы гордимся вами, и эта премия — знак признательности от всех нас, кто продолжает идти по вашему пути», — сказал соучредитель фонда «Артист», актер Леонид Ярмольник.

Вместе с Ксенией Абрамовной премию получили еще 14 представителей старшего поколения из сферы культуры и искусства. Победителям вручили статуэтки и денежные призы.

Ксения Чайковская работает в «Мелихово» уже 54 года, 40 из которых — главным хранителем. Она отвечает за пополнение музейных коллекций и восстановление экспонатов. Ксения Абрамовна также удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный работник культуры Московской области».