Главный городской каток с прокатом и раздевалкой откроют в Коломне 1 декабря

Каток с искусственным льдом построили год назад в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ледовую арену в парке Мира площадью 1,4 тысячи квадратных метров вовсю готовят к новому сезону для любителей зимних развлечений на свежем воздухе.

Ледозаливочная и уборочная техника готовы к работе. Как раз сейчас специалисты заливают лед, чтобы к 1 декабря каток был готов.

Особенностью открытой арены в парке Мира является применение технологии ICE GRID. Это специальная система охлаждения, которая функционирует за счет циркуляции охлаждающей жидкости через проложенные под катком трубы. Таким образом, даже при плюсовой температуре воздуха на площадке можно поддерживать идеально гладкую ледовую поверхность.

Кроме того, посетители смогут воспользоваться теплой раздевалкой и камерами хранения. Также будет работать прокат инвентаря и пункт заточки коньков. Ежедневно каток готов принимать более 1,5 тысячи человек, а одновременно на льду смогут кататься около 250 посетителей.

Всего этой зимой в городском округе Коломна для любителей катания на коньках планируется залить 36 ледовых площадок и хоккейных коробок.