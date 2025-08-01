Главный этап реконструкции стадиона «Спартак» завершили в Луховицах

В округе полным ходом идет масштабная реконструкция стадиона «Спартак». Строители завершили один из самых важных этапов работ — монолитные работы.

Старое сооружение было полностью снесено, и на его месте началось возведение современного спортивного комплекса.

«Главный этап уже позади. Здание „Спартака“ возведено. Остаются отделка и благоустройство. Теперь силы бросили на благоустройство и отделочные мероприятия внутри постройки», — сообщила производитель работ Елена Перепелкина.

В здании активно обустраиваются перегородки и заканчивается прокладка инженерных сетей. В ближайшее время строителям предстоит новый этап — монтаж металлоконструкций кровли, которая возвысится над зрительской трибуной. Крытая зона для болельщиков позволит наблюдать за матчами и другими спортивными мероприятиями независимо от погодных условий.

Футбольное поле будет иметь искусственное покрытие, что обеспечит возможность проведения тренировок и матчей в любое время года. Также на стадионе будут сделаны беговые дорожки, универсальная спортплощадка, парковка для посетителей и шумозащитный экран.

Завершение реконструкции стадиона «Спартак» запланировано на декабрь.