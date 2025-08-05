Главный диетолог Подмосковья назвал норму употребления дыни для взрослых и детей

Дыня в августе стала частым гостем на столах большинства жителей России. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала о пользе плода и дала рекомендации по его выбору и употреблению.

Дыня почти на 90% состоит из воды и содержит всего 35 килокалорий на 100 граммов. Она богата витаминами и минералами: в плоде присутствуют кремний — строительный материал для нервных волокон, кобальт, нормализующий обмен веществ, а также фолиевая кислота, которая особенно необходима беременным женщинам.

«Взрослому здоровому человеку в сезон дынь можно есть 300–500 граммов, разделив их на две-три порции в течение дня и в промежутках между основными приемами пищи. Детям можно давать дыню с двухлетнего возраста, начиная с небольшого количества — 20 граммов — и следить за реакцией организма», — объяснила Инна Пичугина.

Специалист предупредила, что не стоит сочетать дыню с молочными продуктами, газировкой и алкоголем — это может вызвать расстройство пищеварения. Из-за мочегонного эффекта не рекомендуется есть дыню перед сном.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, аллергией, сахарным диабетом, а также беременным и кормящим женщинам следует употреблять плод с осторожностью.

При выборе дыни необходимо обращать внимание на консистенцию, которая должна быть плотной, но не твердой, насыщенный цвет кожуры без зеленых пятен, а также сухой хвостик.

Перед употреблением дыню стоит тщательно вымыть, а хранить разрезанной ее можно только в холодильнике и не более трех суток.