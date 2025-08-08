Главный диетолог Подмосковья назвал безопасную суточную норму арбуза

В августе арбуз стал особенно частым гостем на кухнях. Главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина поделилась рекомендациями по употреблению сладкой ягоды.

Арбуз, состоящий на 90% из воды, прекрасно утоляет жажду и содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов. Ягода богата железом, витаминами группы В и фолиевой кислотой, особенно важной при планировании беременности для правильного формирования нервной системы ребенка.

Благодаря высокому содержанию калия и магния арбуз оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшая работу нервных и мышечных волокон. Его выраженный мочегонный эффект помогает выводить лишнюю жидкость из организма, снижая нагрузку на сердце и сосуды.

Кроме того, плод содержит ликопин — мощный антиоксидант, который нейтрализует действие свободных радикалов и замедляет процессы старения.

«Порция арбуза для взрослого здорового человека 300 — 400 граммов мякоти. В качестве отдельного перекуса, но не вечером. Переедание может привести к ощущению вздутия, распирания, повышенного газообразования и расстройству пищеварения в целом», — отметила Инна Пичугина.

Детям арбуз можно давать с трех лет.

«Начинать стоит с небольшой порции 50 граммов, а далее следить за реакцией организма, к четырем-шести годам можно увеличить порцию уже до 150 граммов», — уточнила диетолог.

Она, однако, посоветовала проконсультироваться с педиатром перед началом дегустации.

Специалист также порекомендовала воздержаться от употребления арбуза людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, а также беременным при гестозе.

Важно выбирать целые арбузы без повреждений, тщательно мыть их перед употреблением и хранить в холодильнике, чтобы избежать пищевых отравлений.